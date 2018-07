Gisele Bündchen e Puyol apresentam a taça no Maracanã

Minutos antes da entrada em campo das seleções finalistas da Copa do Mundo, Alemanha e Argentina, a modelo brasileira Gisele Bündchen e o ex-jogador da Espanha, Carles Puyol, apresentaram a taça no pedestal, onde ficará exposta até o fim do jogo.

Mesmo não tendo sido o capitão da seleção espanhola na campanha de 2010, o ex-zagueiro, que a anunciou sua aposentaria do futebol este ano, foi escolhido pela Fifa para fazer a transição do último campeão para o novo. Em 2010, o italiano Fabio Cannavaro passou a taça para as mãos do goleiro Iker Casillas, na África do Sul.