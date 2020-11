Goiás x Athletico-PR: transmissão, escalação, horário e últimos resultados

Os dois últimos colocados do Campeonato Brasileiro, Goiás e Athletico-PR se enfrentam neste sábado, às 17h, no Estádio da Serrinha, em situação muito preocupante. O confronto não terá transmissão na TV, mas o Estadão fará tempo real do confronto. Confira as principais informações da partida.

TRANSMISSÃO

Goiás x Athletico não vai passar na televisão. Mas o torcedor pode acompanhar a partida pela transmissão em tempo real do Estadão.

HORÁRIO

O confronto será às 17h deste sábado.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Goiás: Tadeu; Pintado, David Duarte, Chico e Caju; Gilberto, Ariel Cabral e Shaylon; Keko, Fernandão e Vinicius. Técnico: Enderson Moreira

Athletico-PR: Santos; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinicius (Márcio Azevedo); Wellington, Erick, Léo Cittadini e Christian; Carlos Eduardo (Reinaldo) e Renato Kayzer. Técnico: Paulo Autuori

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Goiás continua na lanterna do Brasileirão, com apenas 12 pontos conquistados. Já são oito de diferença do Bragantino, pior time dentre os que estão fora da zona de rebaixamento. Na rodada passada, a equipe goiana perdeu de virada por 2 a 1 para o São Paulo.

Já o Athletico é o penúltimo colocado, com 19 pontos. A equipe do técnico Paulo Autuori venceu por 2 a 1 o Fortaleza na rodada passada.