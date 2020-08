Goiás x Atlético-GO: onde assistir ao jogo, escalação e classificação

Goiás e Atlético-GO se enfrentam neste sábado, às 21h, no Estádio Serrinha, em Goiânia, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico goiano vai passar no pay-per-view.

Onde assistir Goiás x Atlético-GO?

O clássico terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e o Estadão fará tempo real.

Escalação

A definir

Horário

O jogo acontecerá às 21h, horário de Brasília.

Classificação

Os dois times perderam na rodada passada. O Goiás foi derrotado em casa pelo Fortaleza, por 3 a 1. O resultado deixou o time na 18ª colocação, com apenas um ponto, e causou a demissão do técnico Ney Franco. Já o Atlético perdeu por 3 a 0 para o Inter, em Porto Alegre, ficando com quatro pontos e a 12ª posição na tabela.