Goiás x Flamengo: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Após uma sequência de tropeços, o Flamengo visita o Goiás nesta segunda-feira, às 20h, na Serrinha, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere.

ONDE ASSISTIR

O Estadão fará tempo real do duelo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Goiás : Tadeu; David Duarte, Fábio Sanches e Heron; Shaylon, Breno, Ariel Cabral, Douglas Baggio e Jefferson; Rafael Moura e Fernandão. Técnico : Glauber Ramos.

Flamengo : Diego Alves (César); Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro (Gabriel). Técnico: Rogério Ceni.

HORÁRIO

O duelo entre goianos e cariocas será nesta segunda, às 20h, horário de Brasília.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Flamengo vem de derrota. Na última rodada do Brasileirão, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni foi superada pelo Ceará por 2 a 0, no Castelão, e perdeu a oportunidade de diminuir a diferença de pontos para o líder São Paulo. O Goiás também vem de revés. O time alviverde perdeu para o Internacional por 1 a 0, no Beira-Rio.