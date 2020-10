Goiás x Fluminense: onde assistir e horário

Goiás e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30, no Serrinha, pela 14ª rodada do Brasileirão. O jogo vai passar no pay-per-view.

Goiás x Fluminense: onde assistir

A partida terá transmissão no canal Premiere e o Estadão fará tempo real.

Horário

A partida será realizada às 20h30, horário de Brasília.

Classificação

O Fluminense aparece na 8ª posição, com 18 pontos, enquanto o Goiás é o lanterna com 9 e precisa iniciar uma reação para não se distanciar dos times fora da zona da degola.

Na rodada passada, o Flu ficou no empate em 1 a 1 com o Botafogo, enquanto o Goiás foi derrotado em casa pelo Santos por 3 a 2.