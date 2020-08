Goiás x Fortaleza: onde assistir, escalação, horário e classificação

Em busca da primeira vitória no Brasileirão, Goiás e Fortaleza jogam nesta quarta-feira, ás 20h30, no estádio da Serrinha, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pelo pay-per-view.

Onde assistir Goiás x Fortaleza ao vivo?

O confronto terá transmissão pelo canal Premiere e o Estadão fará tempo real do confronto.

Escalação

Será definida nesta terça-feira.

Horário

O jogo será disputado às 20h30 desta quarta-feira.

Classificação

Os dois times conseguiram seu primeiro ponto na rodada passada. O Goiás ficou no 1 a 1 com o Palmeiras, no Allianz Parque. Já o Fortaleza empatou sem gols com o Botafogo, no Castelão.

Arbitragem