Goiás x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Em lados opostos da tabela, Goiás e Palmeiras se enfrentam neste sábado, às 21h, na Serrinha, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere.

DATA

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

O confronto entre goianos e paulistas será neste sábado, às 21h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Goiás x Palmeiras terá transmissão ao vivo pelo Premiere. O Estadão fará tempo real do confronto.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Goiás : Tadeu; Juan Pintado, David Duarte, Chico e Caju; Gilberto (Breno), Ariel Cabral e Keko; Douglas Baggio, Fernandão e Vinícius. Técnico : Augusto César (Glauber Ramos).

Palmeiras : Weverton; Marcos Rocha, Emerson Santos, Gustavo Gómez e Renan; Patrick de Paula, Ramires e Raphael Veiga; Lucas Lima, Breno Lopes e Willian (Luiz Adriano). Técnico : Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de classificação na Copa do Brasil. No meio da semana, a equipe paulista empatou com o Ceará por 2 a 2, no Castelão. Pelo Brasileirão, o time do técnico português Abel Ferreira acumula cinco vitórias seguidas.

Já o Goiás não vence faz 11 rodadas. Na último sábado, a equipe alviverde perdeu para o Athletico-PR por 1 a 0, em casa, e se afundou ainda mais na última colocação do torneio. O técnico Enderson Moreira foi demitido.