Goiás x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Derrotados na rodada inaugural, Goiás e Palmeiras vão a campo neste sábado, às 16h30, em busca do primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro. O duelo de alviverdes acontece no estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), que estará lotado para a partida válida pela segunda rodada do torneio nacional.

Embalado por 13 mil torcedores, que esgotaram os ingressos para o confronto, o Goiás terá uma novidade à beira do gramado. Jair Ventura fará sua estreia como treinador da equipe no duelo com o Palmeiras. O treinador de 43 anos foi anunciado nesta semana pelo clube esmeraldino.

Já o Palmeiras, de Abel Ferreira, chega motivado para o confronto. Na última terça-feira, a equipe goleou o Independiente Petrolero, da Bolívia, por 8 a 1, pela Libertadores. O resultado elástico apagou a derrota sofrida para o Ceará, por 3 a 2, na primeira rodada do Brasileirão. A grande novidade para a partida é Gustavo Scarpa, que retorna ao time após um trauma na coxa esquerda.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Goiás e Palmeiras será realizada no estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), na capital goiana, às 16h30.

ONDE ASSISTIR

A partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro será transmitida pelo Premiere (pay per view). O Estadão acompanha em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Goiás- Tadeu; Apodi, Da Silva, Reynaldo e Hugo; Caio, Felipe Bastos, Diego, Danilo Barcelos e Elvis; Renato Junior (Luiz Filipe ou Nícolas). .Técnico: Jair Ventura

Palmeiras – Weverton; Marcos Rocha, Kusevic, Gustavo Gómez e Jorge; Atuesta, Zé Rafael (Danilo) e Wesley (Raphael Veiga); Dudu, Rony e Rafael Navarro. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira partida do Goiás pelo Brasileirão, a equipe acabou derrotada pelo Coritiba, fora de casa, por 3 a 0. A situação do Palmeiras foi similar. Em pleno Allianz Parque, a equipe de Abel Ferreira foi superada pelo Ceará por 3 a 2. Porém, o tropeço foi apagado pela goleada de 8 a 1 no Independiente Petrolero, da Bolívia, pela Libertadores, na última terça-feira.