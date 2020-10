Goiás x Santos: onde assistir, horário e classificação

De olho no G-4, o Santos visita o Goiás neste domingo, às 18h15, no estádio Hailé Pinheiro, o Serrinha, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão no pay-per-view.

Onde assistir Goiás x Santos?

O confronto vai passar no canal Premiere e o Estadão fará tempo real da partida.

Escalação

Será definida nesta sexta-feira.

Horário

A partida será disputada às 18h15, horário de Brasília.

Classificação

O Goiás entra na rodada ocupando a lanterna da competição, com apenas nove pontos. Vale destacar, que o time goiano fez apenas nove jogos na competição. Já o Santos aparece com 17 pontos e na 9ª colocação.

O time comandado por Cuca vem de vitória de virada sobre o Olímpia por 3 a 2, pela Copa Libertadores. No Brasileirão, a equipe empatou em 1 a 1 com o Fortaleza, na Vila Belmiro. Já o Goiás vem de um empate em 2 a 2 com o Ceará.