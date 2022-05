Goiás x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Goiás recebe o Santos neste domingo, às 19h00, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia-GO. Embalado pela vitória sobre o rival Atlético-GO na última rodada, a equipe mandante busca se recuperar na tabela do Brasileirão, já que ocupa a 16ª posição na tabela.

Do lado visitante, o Santos chega para o confronto em franca ascensão, tendo somado três vitórias consecutivas, entre jogos do Brasileiro e da Copa do Brasil. A equipe é a segunda colocada na tabela, com 10 pontos conquistados.

ONDE ASSISTIR

Goiás x Santos terá transmissão no SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h00 (horário de Brasília), no estádio Hailé Pinhero, em Goiânia-GO.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Goiás : Tadeu; Sidimar, Reynaldo e Caetano; Apodi, Diego, Fellipe Bastos, Elvis e Juan Pablo; Dadá Belmonte e Pedro Raul. Técnico : Jair Ventura.

: Tadeu; Sidimar, Reynaldo e Caetano; Apodi, Diego, Fellipe Bastos, Elvis e Juan Pablo; Dadá Belmonte e Pedro Raul. : Jair Ventura. Santos: João Paulo; Madson, Velázquez (Maicon), Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Zanocelo, Jhojan Julio e Goulart; Léo Baptistão e Marcos Leonardo. Técnico: Fabián Bustos.

ÚLTIMOS RESULTADOS

A equipe mandante chega para o confronto embalada pela vitória de 1 a 0 conquistada no clássico com o Atlético-GO. Já o Santos vem de triunfo na Copa do Brasil. Na última quarta-feira, a equipe de Fabián Bustos venceu o Coritiba por 3 a 0 e garantiu vaga nas oitavas de final da competição. Pelo Brasileirão, o último resultado da equipe da baixada santista foi a goleada de 4 a 1 sobre o Cuiabá.