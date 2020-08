Goiás x São Paulo: onde assistir, horário e escalações

Goiás e São Paulo iniciam suas caminhadas no Campeonato Brasileiro neste domingo, às 16h, no estádio Haile Pinheiro, em Goiânia. A partida terá transmissão na TV aberta e no pay-per-view.

Onde assistir Goiás x São Paulo?

É possível assistir ao vivo pela TV Globo (para São Paulo) e pelo canal Premiere, para todo o Brasil. O Estadão fará transmissão em tempo real.

Horário

O jogo acontecerá às 16h, horário de Brasília.

Escalação

A definir

Próximos jogos

Após encarar o Goiás fora de casa, o time de Fernando Diniz vai receber no Morumbi o Fortaleza, quinta-feira, às 19h15. Já o Goiás vai até a Arena da Baixada para enfrentar o Athletico-PR, quarta-feira, às 19h15.