Goiás x Sport: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Do lado de baixo da tabela, o Sport visita o lanterna Goiás neste sábado, às 19h, no estádio da Serrinha, em duelo válido pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

DATA

O jogo entre goianos e pernambucanos será neste sábado, às 19h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Goiás x Sport terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Goiás: Tadeu; Shaylon, David Duarte, Fábio Sanches e Jefferson; Ariel Cabral, Breno e Miguel Figueira; Baggio, Rafael Moura e Fernandão. Técnico : Glauber Ramos.

Sport : Luan Polli; Patric, Maidana, Adryelson e Júnior Tavares; Marcão Silva, Ronaldo, Lucas Mugni e Thiago Neves; Marquinhos e Dalberto. Técnico : Jair Ventura.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Goiás vem de derrota. Na última rodada, a equipe alviverde foi derrotada pelo Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena. Já o Sport vem de empate. No último sábado, o time pernambucano igualou o placar por 1 a 1 diante do Grêmio, em casa.