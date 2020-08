Goiás x Vasco: onde assistir, horário e últimos resultados

Goiás e Vasco decidem nesta quarta-feira uma vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será disputada às 21h30 na Serrinha, em Goiânia, e o duelo terá transmissão na TV aberta, fechada e pay-per-view.

Onde assistir Goiás x Vasco?

É possível assistir ao jogo pela TV Globo (para Rio de Janeiro, Goiás, Espírito Santo, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima, Amapá e Distrito Federal), SporTV (exceto Paraná) e Premiere. Além disso, o Estadão fará tempo real do confronto.

Horário

A partida será disputada às 21h30, horário de Brasília.

Primeiro jogo

No jogo de ida, disputado em São Januário, o Goiás derrotou o Vasco por 1 a 0. Por isso, joga pelo empate. Caso o time carioca vença por um gol, a decisão será nos pênaltis.

No Brasileirão, o Vasco é quem está em uma situação bem melhor. O time comandado por Ramon Menezes é o segundo colocado com dez pontos enquanto o Goiás, que acaba de trocar de técnico, aparece na 15ª posição, com quatro pontos.