Gol anulado do Chelsea, e festa da Gaviões

Quando Fernando Torres cabeceou para as redes já no fim do jogo, a torcida que lotou a quadra da Gaviões da Fiel mal conseguiu acreditar. A transmissão estava sem áudio, e foi só quando a imagem mostrou o bandeirinha apontando impedimento é que a festa da torcida corintiana começou para valer. Gritos de “bicampeão” e hinos do Corinthians e da Organizada ecoaram mais forte, e uma “procissão” com cerca de 20 mil corintianos teve início nas ruas perto da quadra. Todos eles caminhando e festejando o título mundial. (FÁBIO HECICO)