Gol de Messi contra a Roma é escolhido o melhor da temporada pela Uefa

O atacante Lionel Messi não passará em branco na cerimônia de premiação de melhores do ano da Uefa. O gol marcado por ele contra a Roma na Liga dos Campeões foi escolhido como o mais bonito da temporada 2015/2016.

Messi não foi escolhido para brigar pelo título de melhor jogador da Europa neste ano. A disputa desta vez ficou entre o português Cristiano Ronaldo, o galês Gareth Bale, e o francês Antoine Griezmann. No entanto, o jogador argentino marcou presença com o tento marcado em bela jogada coletiva do Barcelona contra a equipe italiana pela fase de grupos do torneio continental europeu, em 24 de novembro de 2015.

Se o camisa 10 da equipe catalã faturou um troféu individual, pode ver o “rival” Cristiano Ronaldo vencer mais uma premiação. Campeão da Liga dos Campeões pelo Real Madrid e da Eurocopa pela seleção de Portugal, ele é o grande favorito para levar o prêmio de melhor jogador do ano no continente europeu.