Gol de Neymar é filmado por câmera de avião inteligente da FAB

Em tempos de supercâmeras, imagens em alta-definição e todo tipo de tirateima, você deve imaginar ter visto gols de todos os ângulos possíveis. Mas já imaginou assistir um a partir das lentes de um avião construído para missões de inteligência?

Foi o que conseguiu captar a Hermes 450, da Força Área Brasileira (FAB). A aeronave não-tripulada foi uma das utilizadas pela FAB para monitorar o entorno do estádio Mané Garrincha, em Brasília, no jogo de abertura da Copa das Confederações, em 15 de junho. Uma das imagens enviadas para o centro de controle foi a do primeiro gol do Brasil na Copa das Confederações, marcado por Neymar. Assista!