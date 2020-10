Grêmio x América de Cali: onde assistir, horário e classificação

Já classificado, o Grêmio enfrenta o América de Cali nesta quinta-feira, às 21h30, na Arena do Grêmio, com o intuito de assegurar o primeiro lugar do Grupo E da Copa Libertadores. A partida terá transmissão na internet.

ONDE ASSISTIR

É possível assistir Grêmio x América apenas pelo Facebook Watch. Outra opção, é acompanhar o tempo real do Estadão.

HORÁRIO

A partida terá início às 21h30 desta quarta-feira, em Porto Alegre.

CLASSIFICAÇÃO

O Grêmio lidera o grupo com 10 pontos, seguido por Inter (8), América de Cali (5) e Universidad Católica (4). O time de Renato Gaúcho precisa de um empate para assegurar o primeiro lugar.