Grêmio x Atlético-GO: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Após tropeçar diante do Sport, o Grêmio recebe o Atlético-GO neste domingo, às 20h30, em Porto Alegre, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e SporTV.

DATA

O jogo entre gaúchos e goianos será neste domingo, às 20h30, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Grêmio x Atlético-GO terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e SporTV. O Estadão fará tempo real do duelo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, David Braz e Bruno Cortez; Lucas Silva, Matheus Henrique e Jean Pyerre; Ferreira, Pepê e Diego Churín. Técnico : Renato Gaúcho.

Atlético-GO : Jean; Dudu, João Victor, Éder e Natanael (Nicolas); Willian Maranhão, Marlon Freitas e Chico; Wellington Rato, Roberson e Gustavo Ferrareis. Técnico: Marcelo Cabo.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Grêmio vem de vitória na Copa do Brasil. No meio da semana, a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho venceu o São Paulo, em casa, por 1 a 0. Na última rodada do Brasileirão, o time igualou o placar por 1 a 1 diante do Sport. O Atlético também vem de resultado positivo. O time goiano superou o Fluminense, em casa, por 2 a 1.