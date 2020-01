Grêmio x Atlético-MG: onde assistir ao jogo pela Copinha

Grêmio x Atlético-MG disputam uma vaga para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira, em partida que será realizada na cidade de Mogi das Cruzes, às 17h30 (horário de Brasília). O vencedor deste duelo vai encarar quem avançar de Goiás x Vasco (veja onde assistir), que também jogam nesta quinta.

Grêmio x Atlético-MG: onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão pelo canal SporTV e o torcedor também pode assistir ao vivo a partida pela internet, através do site e aplicativo SporTV Play.

As duas equipes chegam motivadas por terem se classificado na terceira fase com goleadas. O Grêmio fez 4 a 0 na Chapecoense, enquanto o Atlético-MG aplicou 4 a 1 no São Bernardo.

Confira os outros jogos desta quinta-feira