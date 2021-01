Grêmio x Atlético-MG: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

A quatro pontos do líder São Paulo, o Atlético-MG visita o Grêmio nesta quarta-feira, às 19h15, em Porto Alegre, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelo pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Grêmio x Atlético-MG terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Grêmio : Victor Ferraz, Rodrigues (Geromel), Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Darlan (Maicon), Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza. Técnico : Renato Gaúcho.

Atlético-MG : Everson; Guga, Réver, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco e Hyoran; Savarino, Keno e Vargas. Técnico : Jorge Sampaoli.

HORÁRIO

O duelo entre gaúchos e mineiros será nesta quarta, às 19h15, horário de Brasília.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Grêmio vem de empate. A equipe tricolor igualou o placar por 1 a 1 diante do Palmeiras, no Allianz Parque, e perdeu a chance de entrar de uma vez por todas no G-4. Já o Atlético vem de vitória. O time mineiro venceu o Atlético-GO por 3 a 1, no Mineirão, e colou no líder São Paulo.