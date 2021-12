Grêmio x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Grêmio tenta gastar suas últimas fichas apostando na permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Para isso, enfrenta ninguém menos que o campeão o Atlético-MG, que deve poupar seus titulares para a partida. Os comandados de Vagner Mancini conseguiram bons resultados contra São Paulo e Corinthians, mas para fugir da degola precisam vencer os mineiros e torcer para que Bahia e Juventude percam.

ONDE ASSISTIR

Grêmio x Atlético-MG terá transmissão ao vivo na TV Globo para o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, no SporTV (menos RS) e no canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

GRÊMIO: Gabriel Grando; Rafinha, Ruan, Rodrigues e Diogo Babosa; Thiago Santos (Sarará) e Lucas Silva; Douglas Costa, Campaz e Ferreira; Diego Souza. Técnico : Vagner Mancini.

ATLÉTICO-MG: Rafael; Guga, Igor Rabello, Réver e Dodô; Tchê Tchê, Alan Franco e Hyoran; Savarino, Calebe e Eduardo Sasha. Técnico: Cuca.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Grêmio vem de empate com o Corinthians, na Neo Química Arena, por 1 a 1, no último domingo. No mesmo dia, o Atlético-MG entrou em campo já campeão e despachou o Red Bull Bragantino por 4 a 3, no Mineirão.