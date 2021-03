Grêmio x Ayacucho: onde assistir, escalação das equipes e últimos resultados

Grêmio e Ayacucho se enfrentam nesta quarta-feira, em Porto Alegre, em partida válida pela Copa Libertadores. O jogo acontece às 21h30 (de Brasília) e terá transmissão ao vivo pela TV aberta e pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Grêmio x Ayacucho terá transmissão ao vivo pelo SBT e através do serviço de streaming Conmebol TV. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Grêmio: Paulo Victor; Vanderson, Paulo Miranda, Kannemann e Diogo Barbosa; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Pinares e Pepê (Ferreirinha); Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho.

Ayacucho: Ítalo Espinoza; Aldair Salazar, Carlos Beltrán, Minzum Quina e Jesús Mendieta; Guillermo Firpo, Leandro Sosa e Pablo Lavandeira; Robert Ardiles, Carlos Olascuaga e Othiel Arce. Técnico: Walter Fiori.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Grêmio vem de derrota por 2 a 0 diante do Palmeiras, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil, enquanto o Ayacucho vem de duas derrotas e uma vitória em amistosos.