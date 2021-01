Grêmio x Bahia: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Classificado para a final da Copa do Brasil, o embalado Grêmio recebe o Bahia nesta quarta-feira, às 19h15, em Porto Alegre, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere.

ONDE ASSISTIR

Grêmio x Bahia terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan, Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza. Técnico : Renato Gaúcho.

Bahia : Douglas; Nino, Ernando, Anderson Martins (Lucas Fonseca) e Zeca; Edson, Ronaldo e Ramon; Rossi, Ramírez e Gilberto. Técnico : Dado Cavalcanti.

HORÁRIO

O jogo entre gaúchos e baianos será nesta quarta-feira, às 19h15, horário de Brasília.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Grêmio vem de classificação para a final da Copa do Brasil. No meio da semana, a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho igualou o placar sem gols diante do São Paulo, no Morumbi, e garantiu sua vaga na decisão do torneio. Na última rodada do Brasileirão, o time gaúcho venceu o Atlético-GO por 2 a 1.

Já o Bahia vem de derrota. A equipe tricolor perdeu para o Internacional por 2 a 1, em casa, e se aproximou da zona de rebaixamento.