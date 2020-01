Grêmio x Caxias: onde assistir ao jogo do Gaúcho

Grêmio e Caxias estreiam nesta quarta-feira no Campeonato Gaúcho 2020 em duelo que será disputado na Arena do Grêmio, às 20h (horário de Brasília). A partida terá transmissão por dois canais de TV e também pela internet.

Grêmio x Caxias: onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere. O torcedor também pode assistir online pelo SporTV Play e Premiere Play. O Estado vai fazer transmissão em tempo real da partida.

Após o duelo com o Caxias, o Grêmio irá enfrentar, na ordem, o Brasil de Pelotas, o São José, Esportivo e o Aimoré. Já o Caxias enfrenta, São José, Aimoré e Brasil de Pelotas.

O Grêmio fará seu segundo jogo oficial na temporada. No domingo, o time tricolor perdeu para o Pelotas na decisão da Recopa Gaúcha. Com um time só de reservas e sob o comando de Thiago Gomes, técnico da equipe de transição, o Grêmio empatou no tempo normal por 1 a 1 com o Pelotas, mas perdeu nos pênaltis por 5 a 4.