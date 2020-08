Grêmio x Caxias: onde assistir, horário e lista de campeões do Campeonato Gaúcho

Grêmio e Caxias decidem neste domingo, às 16h, mais um título do Campeonato Gaúcho. No primeiro jogo, a equipe de Renato Gaúcho venceu por 2 a 0. A partida será disputada na Arena do Grêmio e terá transmissão na TV aberta e no pay-per-view.

Onde assistir Grêmio x Caxias?

A final do Gaúcho vai passar na TV Globo (para o Rio Grande do Sul) e Premiere e o Estadão fará transmissão em tempo real.

Horário

O confronto será às 16h, horário de Brasília.

Primeiro jogo

Com gols de Pepê e Everton, o Grêmio venceu por 2 a 0 e só perde o título se for derrotado por três ou mais gols de diferença. Se o Caxias vencer por dois gols, a decisão irá para os pênaltis. Não há gol qualificado na decisão do Gaúcho.

