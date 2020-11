Grêmio x Ceará: onde assistir ao vivo, escalação. horário e últimos resultados

Grêmio x Ceará se enfrentam neste sábado, às 19h, na Arena do Grêmio, em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e também tempo real do Estadão. Veja as principais informações do jogo.

HORÁRIO

A partida será realizada às 19h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Grêmio x Ceará terá transmissão pelo canal Premiere e o Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO

Grêmio: Paulo Victor; Victor Ferraz, David Braz, Rodrigues e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Matheus Henrique e Jean Pyerre; Luiz Fernando, Churín e Pepê. Técnico: Renato Gaúcho

Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles, Fabinho, Fernando Sobral e Felipe Baxola; Cléber (Felipe Vizeu) e Leandro Carvalho. Técnico: Guto Ferreira

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Grêmio aparece na 8ª colocação, com 30 pontos, e vem de uma sequência de nove partidas sem perder, sendo seis vitórias seguidas. A última no Brasileirão foi no domingo passado, quando derrotou o Fluminense por 1 a 0, no Rio. E na quarta-feira passada, bateu o Cuiabá por 2 a 1, pela Copa do Brasil.

O Ceará é o 13º colocado com 24 pontos. Na rodada passada, empatou sem gols com o Sport e precisa se reabilitar, após ser derrotado por 3 a 0 pelo Palmeiras, na quarta, em jogo pela Copa do Brasil.