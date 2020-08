Grêmio x Corinthians: onde assistir, classificação e escalação

Grêmio e Corinthians fazem um clássico nacional neste sábado, às 19h, na Arena do Grêmio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão pelo pay-per-view,

Onde assistir Grêmio x Corinthians?

É possível assistir ao jogo pelo canal Premiere e o Estadão fará transmissão em tempo real.

Escalação provável

A definição acontece nesta sexta-feira.

Classificação

Grêmio inicia a rodada na quarta colocação, com quatro pontos. O time vem de um empate fora de casa com o Ceará por 1 a 1. Já o Corinthians é o 16º colocado e ainda não pontuou. Vale lembrar que a equipe fez apenas um jogo e perdeu de virada para o Atlético-MG por 3 a 2, no Mineirão.

Próximos jogos

Na quarta-feira, o Grêmio vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo, às 19h15. No mesmo dia, o Corinthians encara o Coritiba, às 21h30, na Arena Corinthians.