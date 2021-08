Grêmio x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Embalado pelas vitórias nas duas últimas vitórias no Brasileirão, o Corinthians visita o Grêmio neste sábado, em Porto Alegre. O jogo, válido pela 18ª rodada da competição, acontece às 21h. O time paulista é o sexto colocado, com 24 pontos. Os gaúchos abrem a zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 16.

ONDE ASSISTIR

Grêmio x Corinthians terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, na capital gaúcha.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Grêmio : Gabriel Chapecó; Vanderson, Rodrigues (Ruan), Kannemann e Rafinha; Thiago Santos e Lucas Silva; Ferreira, Villasanti e Alisson; Borja. Técnico : Luiz Felipe Scolari.

: Gabriel Chapecó; Vanderson, Rodrigues (Ruan), Kannemann e Rafinha; Thiago Santos e Lucas Silva; Ferreira, Villasanti e Alisson; Borja. : Luiz Felipe Scolari. Corinthians: Cassio; Du Queiroz (Fagner) João Victor, Gil e Fabio Santos; Gabriel, Gustavo Mosquito, Giuliano, Roni e Adson (Renato Augusto); Jô. Técnico: Sylvinho.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, fora de casa. Por outro lado, o Grêmio vem de dura derrota por 4 a 0 para o Flamengo, em casa, pelas quartas de final do Copa do Brasileirão. No Brasileirão, o último resultado da equipe gaúcha foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Bahia.