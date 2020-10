Grêmio x Coritiba: onde assistir e horário

O Grêmio recebe o Coritiba nesta quarta-feira, às 19h15, na Arena do Grêmio, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão pelo pay-per-view.

Grêmio x Coritiba: onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e o Estadão fará tempo real do confronto.

Horário

O jogo será disputado às 19h15.

Classificação

As duas equipes estão na parte debaixo da tabela. O Grêmio aparece na 15ª colocação, com 14 pontos, enquanto o Coxa é apenas o 17º, na zona de rebaixamento, com 12.

Na última rodada, ambos empataram em 1 a 1. O Grêmio ficou na igualdade com o rival Inter e o Coritiba empatou com o São Paulo, no Couto Pereira.