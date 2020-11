Grêmio x Cuiabá: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Com boa vantagem obtida no jogo de ida, o Grêmio recebe o Cuiabá nesta quarta-feira, às 16h30, na Arena do Grêmio, em partida válida pelo confronto da volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão pelo canal SporTV e também é possível assistir pelo Premiere. Além disso, o Estadão fará tempo real.

HORÁRIO

A partida será realizada às 16h30 desta quarta-feira

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Grêmio: Vanderlei; Orejuela, Geromel, David Braz e Diogo Barbosa; Darlan (Lucas Silva), Matheus Henrique (Thaciano), Ferreira, Jean Pyerre (Isaque); Pepê (Everton); Diego Souza (Diego Churín). Técnico: Renato Gaúcho.

Cuiabá: João Carlos; Hayner, Ednei, Anderson Conceição e Romário; Nenê Bonilha e Matheus Barbosa, Yago César, Elvis e Maxwell; Willians. Técnico: Alan Aal.

ÚLTIMOS RESULTADOS

No primeiro jogo, o Grêmio derrotou o Cuiabá por 2 a 1, na Arena Pantanal. Com o resultado, um empate classifica o time gaúcho para a semifinal. Derrota por um gol, leva a decisão para os pênaltis e se o Cuiabá vencer por dois ou mais gols de diferença, é ele quem avança.

No último sábado, o Grêmio derrotou o Ceará por 4 a 2, em casa. Enquanto isso, o Cuiabá empatou sem gols com o América-MG.

ADVERSÁRIO DA PRÓXIMA FASE

Quem passar entre Cuiabá e Grêmio vai encarar o classificado de Flamengo e São Paulo.