Grêmio x Flamengo: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Após tropeçar diante do Athletico-PR, o Flamengo visita o Grêmio nesta quinta-feira, às 20h, em Porto Alegre, em partida atrasada, válida pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

HORÁRIO

O jogo entre gaúchos e cariocas será nesta quinta, às 20h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Grêmio x Flamengo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Grêmio : Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Maicon (Lucas Silva) e Matheus Henrique; Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza. Técnico : Renato Gaúcho.

Flamengo : Hugo Souza; Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Gerson, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabi. Técnico : Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Grêmio vem de derrota. Na última rodada, a equipe tricolor perdeu o clássico diante do Internacional por 2 a 1, no Beira-Rio, e não conseguiu entrar no G-4.

O Flamengo também vem de revés. O time comandado pelo técnico Rogério Ceni foi superado por 2 a 1 pelo Athletico-PR, na Arena da Baixada, e se complicou na luta pelo título Brasileiro.