Grêmio x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Grêmio recebe o Flamengo nesta quarta-feira, na Arena do Grêmio, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo acontece às 21h30 e marca o reencontro de Renato Gaúcho, atualmente no comando do time carioca, com o tricolor do RS. A volta acontece no dia 15 de setembro, no Maracanã.

ONDE ASSISTIR

Grêmio x Flamengo terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV e Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Grêmio : Chapecó; Vanderson, Rodrigues, (Geromel), Kannemann e Rafinha; Thiago Santos; Douglas Costa, Lucas Silva, Villasanti e Alisson; Borja. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

: Chapecó; Vanderson, Rodrigues, (Geromel), Kannemann e Rafinha; Thiago Santos; Douglas Costa, Lucas Silva, Villasanti e Alisson; Borja. Técnico: Luiz Felipe Scolari. Flamengo: Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira (Bruno Viana) e Filipe Luis; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Renato Gaúcho.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Pela Copa do Brasil, o Flamengo se classificou após eliminar o ABC. O time carioca venceu os dois confrontos, goleando por 6 a 0 em casa, e vencendo por 1 a 0 em Natal. O Grêmio eliminou o Vitória com triunfos por 3 a 0 fora de casa, e 1 a 0 na capital gaúcha.