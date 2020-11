Grêmio x Goiás: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Goiás se enfrentam nesta segunda-feira, na Arena do Grêmio, às 18h. A partida terá transmissão pelo pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Grêmio x Goiás terá transmissão pelo canal Premiere e o Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Grêmio: Vanderlei; Orejuela, Pedro Geromel, Rodrigues e Bruno Cortez; Darlan, Matheus Henrique e Jean Pyerre; Luiz Fernando, Pepê e Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho

Goiás: Tadeu; Taylor, Fábio Sanches, David Duarte e Jefferson; Breno, Ariel Cabral e Gustavo Blanco; Keko, Douglas Baggio e Fernandão. Técnico: Augusto César.

HORÁRIO

A partida será realizada às 18h desta segunda-feira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Sem perder há 13 jogos, o Grêmio ocupa a 8ª colocação, com 34 pontos, e vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Guaraní-PAR, pela Libertadores. No Brasileirão, empatou sem gols com o Corinthians na rodada passada. Já o Goiás permanece na lanterna com 16 pontos e na rodada passada empatou em 1 a 1 com o Fortaleza.