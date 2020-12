Grêmio x Guarani-PAR: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Após abrir boa vantagem no Paraguai, o Grêmio recebe o Guarani-PAR nesta quinta-feira, em Porto Alegre, às 21h30, em partida válida pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Grêmio x Guarani terá transmissão ao vivo pelo Facebook Watch. O Estadão fará tempo real do duelo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Grêmio: Vanderlei; Orejuela, Geromel, Kannemann (Rodrigues) e Cortez; Maicon, Darlan (Matheus Henrique), Luiz Fernando, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza (Diego Churín). Técnico: Renato Gaúcho.

HORÁRIO

A partida será disputada às 21h30 desta quinta-feira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

No primeiro jogo, o Grêmio venceu por 2 a 0, no Paraguai. Com o resultado, o time gaúcho avança mesmo se perder por um gol de diferença. Se for derrotado por 2 a 0, a disputa será nos pênaltis e se for derrotado por dois gols de diferença – que não seja por 2 a 0 – ou mais gols, está eliminado.

No última segunda-feira, o Grêmio venceu o Goiás por 2 a 1, pelo Brasileirão. O Guarani venceu o Sportivo Luqueño por 2 a 1. Quem se classificar, vai encarar o Santos.