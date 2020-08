Grêmio x Inter: onde assistir e escalações

Grêmio e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena do Grêmio, pela decisão do segundo turno do Campeonato Gaúcho. É possível assistir ao vivo pela TV aberta e fechada.

Onde assistir?

Grenal vai passar na TV Globo (para o Rio Grande do Sul) e pelo canal Premiere. E ainda o Estadão fará tempo real.

Escalações

Grêmio : Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Guilherme Guedes; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre (Lucas Silva) e Everton; Diego Souza

: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Guilherme Guedes; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre (Lucas Silva) e Everton; Diego Souza Inter: Marcelo Lomba; Rodinei, Bruno Fuchs, Cuesta e Moisés; Musto, Edenílson, Boschilla, Thiago Galhardo e Marcos Guilherme; Paolo Guerrero.

Tabela do Gaúcho

Caso a partida termine empatada, a final será decidida nos pênaltis. Quem vencer, vai decidir o Campeonato Gaúcho contra o Caxias, campeão do primeiro turno.

O Inter não vence um Grenal há sete jogos. A última vez foi no dia 9 de setembro de 2018, quando venceu o rival por 1 a 0, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. De lá para cá, foram quatro vitórias gremistas e três empates)