Grêmio x Juventude: onde assistir à partida pelo Campeonato Gaúcho

Na abertura do segundo turno do Campeonato Gaúcho, o Grêmio recebe o Juventude na Arena do Grêmio neste sábado, às 11h. A partida terá transmissão em dois canais diferentes.

Grêmio x Juventude: onde assistir

O torcedor pode assistir ao jogo pelos canais SporTV e Premiere, que também vão passar em seus sites e aplicativos. O Estado fará tempo real do confronto.

No primeiro turno, o Grêmio foi vice-campeão, após perder por 1 a 0 para o Caxias. O Juventude ficou em terceiro no Grupo A e não foi para a semifinal.