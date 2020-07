Grêmio x Novo Hamburgo: onde assistir, horário e arbitragem

Grêmio e Novo Hamburgo se enfrentam neste domingo, às 19h, em partida válida pela semifinal do Campeonato Gaúcho. O jogo acontecerá na Arena Grêmio e o classificado do confronto vai pegar na decisão quem passar de Inter x Esportivo (veja como assistir ao jogo), que também jogam no domingo.

Transmissão de Grêmio x Novo Hamburgo?

O torcedor pode assistir ao vivo ao confronto pelo canal Premiere, que vai transmitir para todo o Brasil. Além disso, o Estadão fará tempo real da partida.

Horário

Domingo, às 19h, horário de Brasília.

Arbitragem

O árbitro será Daniel Nobre Bins e ele terá como auxiliares Tiago Augusto Diel e Maíra Moreira. O quarto árbitro será Douglas Silva.

Situação das equipes

O Grêmio passou a primeira fase como líder do Grupo B com 14 pontos. O Novo Hamburgo foi o segundo do Grupo A, com oito. Curiosamente, as duas equipes se enfrentaram na última rodada e o jogo terminou sem gols.