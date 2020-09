Grêmio x Palmeiras: onde assistir, escalação, classificação

Grêmio e Palmeiras se enfrentam neste domingo, às 16h, na Arena do Grêmio, em partida válida pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pelo pay-per-view.

Grêmio x Palmeiras: onde assistir

O jogo poderá ser assistido ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, que exibe o confronto para todo o Brasil. O Estadão fará tempo real da partida.

Escalação

Grêmio: Vanderlei; Orejuela, Paulo Miranda, David Braz e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Matheus Henrique, Ferreira, Robinho (Jean Pyerre) e Pepê; Diego Souza (Isaque).

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Felipe Melo, Gustavo Gómez (Vitor Hugo) e Matías Viña; Ramires (Patrick de Paula), Gabriel Menino, Bruno Henrique e Raphael Veiga (Lucas Lima); Rony (Gabriel Veron) e Willian (Luiz Adriano).

Classificação

O Grêmio inicia a décima primeira rodada na 13ª colocação, com 12 pontos. Em sua última partida, a equipe gaúcha empatou com o Fortaleza, em Porto Alegre, por 1 a 1. Até o momento, são 6 empates, 2 vitórias e uma derrota.

O Palmeiras inicia a rodada na 6ª colocação, com 17 pontos. Em seu último jogo, a equipe alviverde empatou com o Sport, no Allianz Parque, por 2 a 2, mas manteve-se próximo do líder Internacional. Agora, o Palmeiras está há três pontos da primeira colocação. Confira a tabela de classificação do Brasileirão.