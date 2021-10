Grêmio x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Palmeiras enfrenta o Grêmio fora de casa neste domingo pela 29ª rodada do Brasileirão. Apesar de estar na vice-liderança da competição, com 49 pontos, o time alviverde está dez pontos atrás do líder Atlético-MG e tem chances remotas de título. A partida pode ser considerada mais uma etapa de preparação da equipe de Abel Ferreira para o duelo contra o Flamengo na final da Libertadores, mas significa uma etapa importante na luta contra a Série B por parte dos gaúchos, que amargam o penúltimo lugar, com 26 pontos.

ONDE ASSISTIR

Grêmio x Palmeiras terá transmissão ao vivo para todo o Brasil pela Rede Globo e pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Grêmio : Brenno; Vanderson, Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos, Villasanti, Douglas Costa, Jean Pyerre (Lucas Silva) e Alisson; Diego Souza. Técnico : Vagner Mancini.

: Brenno; Vanderson, Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos, Villasanti, Douglas Costa, Jean Pyerre (Lucas Silva) e Alisson; Diego Souza. : Vagner Mancini. Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael (Danilo) e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de vitória por 2 a 1 sobre o Sport, no Allianz Parque. Já o Grêmio vem de derrota para o Atlético-GO por 2 a 0, fora de casa.