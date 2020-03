Grêmio x São Luiz: onde assistir ao vivo e horário do jogo

O Grêmio recebe o São Luiz neste domingo, pela terceira rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho. O confronto, que acontecerá na Arena do Grêmio, terá transmissão na TV fechada.

Onde assistir Grêmio x São Luiz?

A partida terá transmissão pelos canais SporTV e Premiere, que também vão passar o duelo em seu site e aplicativo. O Estado fará transmissão em tempo real do confronto.

Horário do jogo

O confronto será realizado às 11h deste domingo.

Informações das equipes