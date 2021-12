Grêmio x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Grêmio e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre. A equipe gaúcha precisa desesperadamente da vitória para seguir com chances de se manter na divisão de elite do futebol brasileiro. Os paulistas, por sua vez, buscam os três pontos para sonhar com vaga na Pré-Libertadores. Mesmo assim, uma derrota no Sul pode deixar o time de Rogério Ceni em alerta com a zona de rebaixamento nas rodadas finais do torneio nacional.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Grêmio e São Paulo está agendada para 20h, nesta quinta-feira. O jogo será disputado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

ONDE ASSISTIR

O duelo tricolor terá transmissão do SporTV e do pay per view, por meio do canal Premiere. O Estadão acompanha todos os detalhes da partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Grêmio: Gabriel Grando; Sarará, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Thiago Santos e Lucas Silva; Douglas Costa, Campaz e Ferreira; Diego Souza. Técnico: Vagner Mancini.

São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Igor Gomes e Vitor Bueno (Benítez); Rigoni e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de vitória, no Morumbi, por 2 a 0, sobre o Sport. Já o Grêmio foi derrotado pelo Bahia, por 3 a 1, na Arena Fonte Nova.