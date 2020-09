Grêmio x Universidad Católica: onde assistir, horário e classificação

Grêmio e Universidad Católica se enfrentam nesta terça-feira, às 19h15 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, pela quinta rodada do Grupo E da Copa Libertadores da América. A partida, que pode garantir a classificação para o time gaúcho, vai passar no pay-per-view.

Onde assistir Grêmio x Universidad Católica?

Grêmio x Católica terá transmissão ao vivo pela Conmebol TV. Para assistir aos jogos, é preciso ser assinante das operadoras de TV Sky ou Claro. O canal também vai passar os jogos da Copa Sul-Americana e custa R$ 39,90 por mês.

Horário

A partida será disputada às 19h15, horário de Brasília.

Classificação

O Grêmio está em segundo no Grupo E com sete pontos, mesma pontuação do líder Inter. América de Cali e Universidad Católica aparecem abaixo, com quatro. O Grêmio pode se classificar nessa rodada.