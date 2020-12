Grêmio x Vasco: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Em momentos distintos no torneio, Grêmio e Vasco se enfrentam neste domingo, às 16h, em Porto Alegre, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Globo e Premiere.

DATA

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

O duelo entre gaúchos e cariocas será neste domingo, às 16h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Grêmio x Vasco terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do jogo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Grêmio : Vanderlei; Orejuela, Pedro Geromel, David Braz e Cortez (Diogo Barbosa); Darlan (Maicon), Matheus Henrique e Jean Pyerre; Luiz Fernando, Pepê e Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho.

Vasco : Fernando Miguel; Miranda, Leandro Castán e Ricardo Graça; Léo Matos, Léo Gil, Benítez, Marcos Junior e Henrique; Gustavo Torres e Talles Magno. Técnico : Ricardo Sá Pinto.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Grêmio vem de classificação na Copa Libertadores. Na última quinta-feira, a equipe do técnico Renato Gaúcho venceu o Guarani-PAR por 2 a 0, em casa, e garantiu o acesso às quartas de final do torneio. No Brasileirão, o time também vem de vitória. Venceu o Goiás por 2 a 1.

Já o Vasco vem de eliminação na Copa Sul-Americana. No meio da semana, o Cruzmaltino perdeu o por 1 a 0 para o Defensa y Justicia. No Brasileiro, o último resultado também é um revés. O time foi goleado por 4 a 1 pelo Ceará, em São Januário.