Guaraní-PAR x Grêmio: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Último brasileiro a entrar em campo pelas oitavas de final da Libertadores, o Grêmio vai até Assunção enfrentar o Guaraní-PAR, nesta quinta-feira, às 21h30, no Estádio Defensores Del Chaco. A partida terá transmissão apenas pelo Facebook Watch e o Estadão fará tempo real da partida. Confira outras informações da partida.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Guaraní-PAR: Servio; Ramirez, Romaña, Garcia e Guillermo Benítez (Ángel Benítez); Rodney Redes, Jorge Morel, Rodrigo Fernandez e José Florentin; Batista Merlini e Raul Bombadilla (Fabián Fernandez). Técnico: Gustavo Costas.

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz (Orejuela), Pedro Geromel, David Braz e Diogo Barbosa (Cortez); Matheus Henrique e Darlan (Lucas Silva); Luiz Fernando, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho

HORÁRIO

A partida será às 21h30, nesta quinta-feira.

ONDE ASSISTIR

É possível assistir ao vivo Guaraní-PAR x Grêmio pelo Facebook Watch e o Estadão fará transmissão em tempo real.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O jogo da volta será nesta quinta-feira, na Arena do Grêmio. Na fase de grupos, o Grêmio foi o líder do Grupo E e na sexta rodada, empatou em 1 a 1 com o América de Cali. O Guarani foi o segundo do Grupo B, atrás do Palmeiras. Na rodada passada, a equipe paraguaia derrotou o Bolívar por 3 a 2.