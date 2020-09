Guarani-PAR x Palmeiras: onde assistir, horário e classificação

Guarani-PAR e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. A partida é válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores e será transmitida pela TV aberta e fechada.

Guarani-PAR x Palmeiras: onde assistir

Os torcedores podem assistir o jogo ao vivo pelo SBT, que transmite a partida para São Paulo e Goiânia. Além disso, o confronto será exibido pelo canal Fox Sports. Outra alternativa é acompanhar a transmissão em tempo real do Estadão.

Horário

A partida será disputada às 21h30, horário de Brasília.

Informações das equipes

O Guarani entra em campo após golear o Tigre, da Argentina, por 4 a 0. O resultado fez com que a equipe paraguaia assumisse a segunda colocação do “Grupo B”, com seis pontos. Uma vitória nesta quarta-feira pode lhe garantir a liderança.

O Palmeiras venceu o Bolívar na última rodada, fora de casa, por 2 a 1 e se manteve na primeira colocação de seu grupo. Assim como no Campeonato Brasileiro, a equipe de Vanderlei Luxemburgo está invicta. Uma vitória diante do Guarani pode lhe isolar ainda mais de seus adversários no torneio. Confira a tabela de classificação do “Grupo B”.