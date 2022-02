Guarani x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

A vitória no clássico sobre o Corinthians elevou o moral da equipe do Santos para a sequência do Campeonato Paulista. Ainda convivendo com o fantasma que atordoou a equipe da Vila na temporada passada – quando o time por pouco não foi rebaixado no Estadual -, o time de Fábio Carille quer engatar uma sequência de vitórias para encaminhar vaga na próxima fase. Para isso, terá de superar o Guarani, neste domingo, às 16h, no Brinco de Ouro, pela 4ª rodada do Paulistão.

O Guarani, por sua vez, precisa reagir na competição. A estreia com vitória sobre o São Paulo dava bons sinais, mas derrotas para Red Bull Bragantino e Mirassol, fora de casa, deixaram ar de desconfiança. Assim, o elenco bugrino espera contar com o apoio da sua torcida para conquistar mais três pontos no Estadual.

ONDE ASSISTIR

Guarani e Santos terá transmissão da Record, na tv aberta, do Paulistão Play e Premiere, pelo pay-per-view. O Estadão acompanha o duelo em tempo real.

HORA E LOCAL

A bola rola às 16h (horário de Brasília), no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GUARANI – Maurício Kozlinski; Mateus Ludke, Ernando, Derlan e Eliel; Bruno Silva, Madison e Giovanni Augusto; Júlio César, Lucão do Break e Yago. Técnico: Daniel Paulista.

SANTOS – João Paulo; Madson, Kaiky, Eduardo Bauermann, Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo, Ricardo Goulart, Lucas Braga; Ângelo e Marcos Leonardo. Técnico: Fábio Carille.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Guarani vem de derrota fora de casa, por 2 a 0, contra o Mirassol, na quinta-feira. Já o Santos venceu o Corinthians, por 2 a 1, na quarta-feira, de virada, na Neo Química Arena.