Guarani x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O São Paulo finalmente fará sua estreia na temporada 2022. A equipe do Morumbi encara o Guarani nesta quinta-feira, fora de casa, em defesa do título do Campeonato Paulista. Os comandados de Rogério Ceni iniciam os trabalhos no ano almejando um desfecho diferente de 2021, quando brigou para não cair no Campeonato Brasileiro. O técnico pediu e o clube se reforçou. Agora é hora de dar resposta ao torcedor.

ONDE ASSISTIR

Leia Também São Bernardo estreia no Paulistão com vitória sobre o Água Santa

Guarani x São Paulo terá transmissão pela TV fechada, através de pay-per-view, e pela internet, através do Paulistão Play e Youtube. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

GUARANI – Kozlinski; Diogo Mateus, Ronaldo Alves, Ernando e Eliel; Bruno Silva, Eduardo Person e Giovanni Augusto; Yago, Júlio César e Lucão do Break. Técnico: Daniel Paulista.

SÃO PAULO – Tiago Volpi, Rafinha, Miranda, Léo e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Patrick, Nikão e Gabriel Sara; Rigoni e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Este será o primeiro compromisso para ambas as equipes na temporada.