Autor do gol do título, o atacante Paolo Guerrero era só festa no fim do jogo. “É uma alegria incrível, o time todo jogou pra caramba”, afirmou o peruano. “O Estádio está cheio, parabéns a todos os corintianos. É um bando de loucos mesmo, está todo mundo louco agora.” O jogador disse ainda que sonhou com o feito de Yokohama. “Sonhei em ganhar o título e fazer o gol.”