Guitarrista do Pearl Jam toca hino nacional antes de partida da MLS

O clima já era de nervosismo antes da partida de volta das semifinais Conferência Oeste da MLS entre Seattle Sounders e FC Dallas. No entanto, o ambiente no CenturyLink Field ficou ainda mais atônito quando Mike McCready, guitarrista do Pearl Jam, entrou em cena e tocou o hino nacional norte-americano antes do jogo, que ocorreu nesta terça-feira.

A medida, tomada em mais uma aposta dos organizadores em unir o esporte ao entretenimento, deu certo. Após o 1 a 1 na primeira partida no Texas, os Sounders conseguiram um empate sem gols diante de 38.912 torcedores em Seattle (berço do Pearl Jam e do grunge) e garantiram classificação à final da Conferência Oeste.