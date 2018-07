Há motivos para tantas polêmicas envolvendo Neymar?

Não é de hoje que Neymar se envolve em polêmicas dentro de campo. Acusado por muitos de “cai-cai”, o atacante do Santos e sua equipe, incluindo o técnico Muricy Ramalho, rebatem as críticas dizendo que o craque sofre constantemente com agressões físicas e verbais por parte de seus adversários durante as partidas.

Só neste mês, Neymar se envolveu em três confusões diferentes em apenas quatro rodadas do Campeonato Paulista. No primeiro jogo, ele sofreu com as pancadas e xingamentos dos atletas do São Bernardo. Na semana seguinte, contra o Botafogo, o atacante não poupou provocações ao time adversário, com embaixadinhas e dribles. Já nesta quarta-feira, a polêmica foi com o treinador do Ituano. Segundo o jogador, Roberto Fonseca o chamou de ‘macaco’.

Depois de reclamar do suposto ato racista ao árbitro da partida, Leonardo Ferreira Lima, Neymar desconversou e disse que pode ter ouvido errado. Muricy Ramalho também viu o caso como um 'mal-entendido'.